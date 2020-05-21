 

ООН заявила об опасности новой гонки вооружений из-за разрыва договоров РФ и США

21.05.2020, 19:48, Новости дня

Выход из договоров по контролю над вооружениями между Россией и США может привести к опасным последствиям, в том числе к новой гонке вооружений, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями. Расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам», – передает его слова ТАСС.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.

МИД России, говоря о возможном выходе США из Договора, назвали этот шаг «прискорбным», при этом отмечалось, у РФ заготовлен план «Б» на этот случай.

Кроме того, Москва заявила, что у РФ тоже есть претензии к выполнению Договора об открытом небе со стороны США, но это технические вопросы, которые можно решать в рамках спецкомиссии.



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