Собянин выразил надежду на приближающееся окончание эпидемии коронавируса

21.05.2020, 19:48, Новости дня

Впервые с начала распространения коронавируса появляется все больше хороших новостей, появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием», – приводятся слова Собянина в сообщении на сайте мэра столицы.

Он отметил, что в Москве в середине апреля были введены «максимально жесткие ограничения», направленные на то, чтобы замедлить распространение коронавируса.

«Целый месяц не работало большинство строек и промышленных предприятий Москвы. Пропускной режим серьезно ограничил возможности перемещения по городу. Эти ограничения нарушили нормальную жизнь миллионов людей, но в итоге оказались не напрасными. Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии», – подчеркнул Собянин.

Сейчас же количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. Из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает.

При этом Собянин подчеркнул необходимость «сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований».

«И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни», – заключил мэр.

Напомним, Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве.