 

Министры обороны США и Великобритании продолжат борьбу с дезинформацией со стороны РФ и КНР

21.05.2020, 19:45, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер и его британский коллега Бен Уоллес в четверг обсудили необходимость противодействовать дезинформации со стороны России и Китая, сообщило британское правительство.

Эспер и Уоллес «обсудили опасения по поводу российской и китайской дезинформации и договорились продолжать совместные усилия по минимизации последствий этой злонамеренной деятельности», сообщается в заявлении Минобороны Великобритании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Вирусолог объяснил зарождение новых инфекций в Китае

29.04 / Студентам-медикам заплатят более 100 тыс. рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы

13.04 / Андреа Бочелли дает онлайн-концерт из пустого Миланского кафедрального собора. Трансляция

30.04 / Кулеба сообщил, когда может состояться следующий саммит “Нормандской четверки”

13.05 / Большинство россиян одобрили предложенные Путиным меры по поддержке населения

12.05 / Меркель обсудила со Шмыгалем реформы на Украине

16.04 / Доходы россиян предложили вносить в специальный реестр ФНС

30.04 / Рейс с украинскими “заробитчанами” все же вылетел в Лондон

08.04 / В Чернобыльской зоне отчуждения горит лес 

19.05 / Коронавирус обнаружили у ребенка в детсаду Комсомольска-на-Амуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска