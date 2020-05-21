Министры обороны США и Великобритании продолжат борьбу с дезинформацией со стороны РФ и КНР

21.05.2020, 19:45, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер и его британский коллега Бен Уоллес в четверг обсудили необходимость противодействовать дезинформации со стороны России и Китая, сообщило британское правительство.

Эспер и Уоллес «обсудили опасения по поводу российской и китайской дезинформации и договорились продолжать совместные усилия по минимизации последствий этой злонамеренной деятельности», сообщается в заявлении Минобороны Великобритании.