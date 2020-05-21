 

США объявили о выходе из Договора по открытому небу

21.05.2020, 19:45, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг уведомила иностранных партнеров о выходе из Договора по открытому небу, разрешающего свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших договор.

В администрации заявляют, что США хотят выйти из договора, поскольку Россия его нарушает, а собранные в ходе полетов данные можно быстрее и дешевле получить с американских или коммерческих спутников. Как ожидается, выход США из договора обострит напряженность в отношениях с Москвой и вызовет недовольство у некоторых европейских партнеров и членов Конгресса.

Договор, участниками которого на данный момент являются 34 страны, был заключен десятки лет назад в целях повышения доверия и предотвращения конфликтов. В соответствии с договором было осуществлено более 1500 полетов. Каждая страна обязуется сделать всю свою территорию доступной для разведывательных полетов, однако Россия ограничила доступ в некоторые районы.

В прошлом месяце демократы из комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Палаты представителей и Сената написали письмо Трампу, заявив, что выход из договора пошатнет отношения с европейскими союзниками.

Ранее в этом месяце 16 бывших высокопоставленных представителей оборонных ведомств Европы подписали заявление в поддержку договора, отметив, что выход из него США станет ударом по международной безопасности и пошатнет международные соглашения по контролю над вооружениями. Лица, подписавшие заявление, призвали Вашингтон пересмотреть решение о выходе из договора.

По словам высокопоставленных представителей администрации, прошлой осенью Трамп распорядился провести пересмотр расходов и преимуществ, связанных с Договором по открытому небу. По итогам проверки было установлено, что США более не заинтересованы в участии в договоре.

В четверг США официально уведомили остальных участников договора о своем решении, а формальный выход будет осуществлен через полгода.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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