ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

21.05.2020, 19:42, Новости дня

Центризбирком РФ возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Как передает "Интерфакс", это следует из опубликованного ЦИКом постановления.

В документе констатируется, что в рамках подготовки к мероприятию ряд пунктов признаются утратившими свою силу.

В частности, речь идет о том, что с 28 марта 2020 года избирательным комиссиям предписывалось приостановить принятие бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования.

Общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, однако 25 марта президент РФ Владимир Путин отложил его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ряд средств массовой информации сообщали, что в администрации президента рассматривают варианты проведения голосования, если позволит эпидемиологическая обстановка в стране, либо 24 июня в годовщину 75-летия Парада Победы, либо 8 июля — в День семьи, любви и верности.