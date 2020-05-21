 

Сергей Собянин объявил о двух новых важных правилах передвижения по Москве

21.05.2020, 19:42, Новости дня

В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска. Такой указ подписал московский градоначальник. С 21 мая, как потребовал Сергей Собянин, работодатели должны минимизировать нахождение сотрудников на рабочих. При этом московские работодатели с 21 мая получат право оформлять цифровые пропуска для своих сотрудников. Ранее в Москве действовали пропуска Московской области и, наоборот, в Подмосковье были действительны областные цифровые пропуска.

Кроме того, сообщает телеканал "Россия 24", с 25 мая ношение масок и перчаток станет обязательным на московском железнодорожном транспорте. Ранее обязательных режим ношения масок и перчаток касалось только метрополитена, МЦК и наземного городского транспорта. На железнодорожном транспорте требования масочно-перчаточного режима носило рекомендательный характер.

Маски и перчатки с 25 мая станет обязательно носить на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, на пешеходных настилах, мостах и в тоннелях. Эта мера вводится с ростом пассажиропотока после введения ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.

С 25 мая в российской столице будет возобновлена работа каршеринга. При этом автомобиль можно будет взять на минимальный срок от 5 суток. 29 июня в столичных школах пройдут ЕГЭ. Для проведения экзаменов в образовательных учреждениях будут усилены санитарно-гигиенические требования для обеспечения безропасности и здоровья одиннадцатиклассников.



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