Министерство спорта поддержало решение РФС о возобновлении РПЛ

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21.05.2020, 19:42, Новости дня

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поддержал решение Исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона-2019/20 в российской премьер-лиге.

Заседание исполкома РФС в формате видеоконференции состоялось в пятницу, 15 мая. На нем было решено назначить рестарт чемпионата страны на 21 июня. РПЛ была приостановлена 17 марта после того, как клубы сыграли матчи 22 тура.

"Минспорт РФ поддерживает решение Исполкома РФС о возобновлении сезона. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики, – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. – Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности".

Также Матыцин выразил уверенность в том, что болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе будут следить за игрой любимых команд из дома.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило пять миллионов человек, из которых 330 тысяч скончались.



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