Мнение: Почему приходится списывать долги африканским странам

21.05.2020, 19:35, Разное

Наткнулся по наводке читателей на любопытнейшую историю развития отношений СССР и Сомали. Если сейчас Сомали является одной из беднейших, одной из самых несчастных стран мира, то в 1960 году независимое Сомали начинало как вполне перспективное государство, с большими планами и амбициями.

СССР пытался помочь сомалийцам выстроить у себя социализм и, конечно, помощь была в том числе и денежной:

http://alerozin.narod.ru/Somalia.htm

СССР предоставил льготных условиях долгосрочный кредит в размере 40 млн. рублей и товарный кредит сроком на пять лет на 7 млн. рублей, на развитие промышленности и сельского хозяйства и товарный кредит, а также безвозмездную помощь в строительстве ряда объектов, в подготовке национальных кадров и командированием специалистов.

В 1962г. состоялись первые военные контакты между нашими странами. 27 апреля 1962г. было принято распоряжение Совета Министров СССР о приеме на обучение в высшие учебные заведения 50 военнослужащих из Сомали. В 1962 Советский Союз согласился предоставить Сомали кредит в 32 миллиона долларов, чтобы модернизировать ее армию и увеличить ее до 14000 человек.

После того как сорвались попытки купить оружие у западных стран, в ноябре 1963г., сомалийское руководство объявило, что это примет советское предложение. И уже 4 декабря 1963г. было принято распоряжение Совета Министров СССР об обеспечении поставок в Сомали стрелкового вооружения. Позже кредит был увеличен до 55 миллионов долларов. Советский Союз, стремясь противостоять влиянию Соединенных Штатов в Африканском Роге, сделал этот кредит беспроцентным и установил срок погашения в двадцать лет. Были поставлены танки T-34, БТР, самолеты МиГ-15 и МиГ-17, артиллерия и боеприпасы. С 1963г. сомалийцы располагали как минимум 12 МиГ-17 (некоторые источники говорят о 54 поставленных к 1967 году). Приблизительно 300 советских военных советников прибыли в Сомали, чтобы обучать армию, а приблизительно 500 сомалийцев (пилоты, офицеры, техники) обучались в СССР.

В мае 1965г. в порт Могадишо советский п/х «Иван Сеченов» доставил оборудование для молокозавода строящегося с помощью СССР. Советские специалисты передали правительству Сомали проектное задание на порт Бербера который страна будет строить при помощи нашего долгосрочного кредита. Кроме «Сеченова» в Сомали за последнее время побывали «Магнитогорск», «Андижан», «Восток», «Наманган» и другие.

Закончилось всё плохо. Сомалийцы охотно принимали от СССР деньги и материальную помощь, однако в итоге, накопив жирка, решили напасть на соседнюю Эфиопию. Когда СССР отказался их поддерживать в агрессии против социалистической же Эфиопии, сомалийцы моментально показали своё настоящее лицо. Цитирую дальше:

Но дошла очередь и до нас. И вот что меня поразило — как мгновенно друг может стать врагом. Мы действительно дружили с нашими сомалийскими коллегами. Они, бывало, говорили: «У нас с вами много общего в самом главном. У нас революция произошла в октябре, и у вас революция октябрьская. Ваша страна называется СССР, и наша по-русски называется СССР — Союз Сомалийских Социалистических Республик». Я поинтересовался, а какие республики входят в состав Сомалийского Союза? Выяснилось, что президент Сиад Барре считал неотъемлемой частью Сомали такие государства, как Кения, Эфиопия, Джибути…

Еще утром 13 ноября мы с сомалийскими коллегами здоровались, улыбались друг другу. Днём президент объявил о денонсации договоров с Советским Союзом и фактически предложил нам убираться вон. Вечером мы уже были окружены врагами. Для Москвы, убаюканной сказками о нерушимой дружбе, это был неприятный сюрприз. А для нас — сущий кошмар. В домах, где жили советские семьи, отключили электричество и воду. Поселок оцепили коммандос, чтобы защищать нас от разъяренных толп. Они скапливались вокруг, выкрикивали угрозы и оскорбления, швыряли камнями. Начались трудности с питанием — в магазинах советским ничего не продавали. Удалось подстрелить несколько диких свиней, мясо которых в Сомали считается несъедобным.

В отличие от кубинцев нам милостиво дали целую неделю на то, чтобы покинуть страну. Советская колония оказалась на положении заложников. Кроме того, там была масса советского имущества. Как все это вывезти за неделю? Сомалийцы решили проблему просто, взяли и все конфисковали. Но как за неделю вывезти тысячи советских специалистов с семьями? Я обратился к командующему сомалийским флотом с просьбой разрешить заход в порт наших десантных кораблей из Аденского залива для эвакуации нашего имущества. Но Сиад Барре запретил: «эвакуировать из Сомали нечего».

Наша группа начала переправляться в аэропорт, который оказался ловушкой. Там над нами просто измывались. За нами присылали спецрейсы — пассажирские «ИЛы», которые вели опытные военные пилоты в штатском. Когда ночью самолеты шли на посадку, на взлетных полосах полностью вырубали электричество. Только чудо и сноровка наших летчиков спасали от катастроф.

Очередь на таможенный досмотр стала бесконечно долгой. Женщины с детьми спали на полу, начали болеть. А таможенники неторопливо, круглые сутки, сменяя друг друга, потрошили чемоданы и сумки. Не знаю — правда или нет, но говорили, что особенным издевательствам подвергся кубинский посол. Его раздели чуть ли не догола. Впрочем, и нашим досталось — не дай Бог. Отбирали практически все, включая поношенные детские вещички. Вытряхивает таможенник чемодан и попросту грабит. Смеется и откладывает приглянувшиеся ему вещи, говорит: «Это — мое». А сверху на антресолях дежурили с кинокамерами корреспонденты Би-би-си и Синьхуа. Посол строго на строго наказал: не давать им «компромата».

Наш доблестный морской десант сумел в итоге спасти работавших в Сомали советских граждан, однако инцидент ясно продемонстрировал, что власти Сомали недоговороспособны. Оскорблённая в лучших чувствах команда Леонида Брежнева отправила в Эфиопию военных советников, которые помогли эфиопам наголову разбить вероломных сомалийцев. Чуть позже СССР попытался организовать в Сомали просоветский переворот. В стране началась гражданская война, и подававшее надежды государство фактически перестало существовать, распавшись на множество маленьких территорий, находящихся под контролем локальных полевых командиров.

Последние новости о долгах Сомали я читал два месяца назад — тогда страны Парижского клуба, куда входит и Россия, приняли решение простить несчастным две трети внешнего долга, списав тем самым 1,4 млрд долларов. Вероятно, в эти 1,4 млрд входят и советские деньги, так как после 1978 года в истории Сомали не было периода, когда Сомали было бы способно вернуть кредиторам хотя бы часть своих безнадёжных долгов.