Мнение: ТикТок российской либерды…

21.05.2020, 19:30, Разное

Ребят, я вот одного понять не могу – почему у российской либерды окончательно поехала кукуха? Это от самоизоляции, которую они не соблюдают что ли? Это такой хитрый план Путина был? Или просто там мозгов и раньше не было, а теперь когда Навальный превратился в молодящегося старперика, а Люба, Любаша, Любовь Соболь играет милфу из самых дешевых фильмов для взрослых – тут только обнять и плакать.

Нет, серьезно, вот "эти" – постоянно всех разоблачают и типа хотят нам тут построить прекрасную Россию "бу-бу-бу". Но вы кого обмануть-то пытаетесь? Вы ТАК заигрываете с детишками из ТикТока? И как мне теперь это развидеть? Да, как бы, и детей жалко – они-то не виноватые.

Еще раз для уточнения – я сам не Ален Делон и поэтому я не говорю за какую-то там сильно спортивную форму, но! Путина вы видели – которого "эти" постоянно поносят. И дело-то даже не в сиськах Навального, но в ТикТок он вышел, мало того, что дяденькой, который из запоя вчера вернулся, так еще и потащил туда всю свою семью, кто теперь живет в России. И потом эти муд… светлые люди спрашивают за дочерей Путина, но Навальный пробил днище – подписав сынульку в качестве декорации для молодежной соцсети.

Впрочем, Люба Соболь пробила днище просто атас. В ролике она реально только что на шесте не танцует, а потом косит под старуху… типа так я вижу себя, так видят меня.

…ть!

Путина – так можете представить? Конечно, нет! Путин приезжает к студентам или школьникам – и не надо говорить, что там все дебилы и купленные – нет! Путин говорит реальные вещи, умные вещи, вещи, которые есть в жизни! Навальный врет, Навальный кидает своих сисинят, а потом тупо разводит их на деньги.

Опять же, и Навальный и Соболь тупо облажались в полемике с Собчак. Которая, напомню, не один раз задавала тупейшие вопросы все тому же Путину в лоб. Только дядя Вова на них отвечал и неизменно показывал, что Ксения Анатольевна волшебная. Повелительница крабов, ага.

Нет, конечно, я понимаю, что это – конец. Я не пойму – почему "лидеры" "оппозиции" это не воткнут. Даже, если уже просто тупо молотят бабло – но даже ведь так вы всех оставшихся хомяков распугаете?! Хотя, Навальный поляну на ПорнХабе застолбил. Если чо – на лобстеры хватит.

Счастья вам.