Губерниев заявил о случаях массового употребления допинга в российском биатлоне

21.05.2020, 19:30, Новости дня

Спортивный ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что в российском биатлоне якобы были прецеденты массового приема запрещенного допинга.

«Часто в те годы мы побеждали нечестно и ели допинг. <…> Мы действительно злоупотребляли допингом – и в биатлоне очень прилично. И, что бы там ни плел [экс-глава Союза биатлонистов РФ Александр] Тихонов, это мы делать начали при нем. Но основные проблемы появились при Прохорове», – сообщил Губерниев в интервью YouTube-каналу «Игра в тело», передает РИА «Новости».

В последние годы, по его словам, в стране проводится активная борьба с допингом, российские спортсмены сегодня выступают уже без запрещенных веществ.

«Мы навязали допингу серьезную борьбу. Мы эту борьбу практически выиграли», – заверил ведущий.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после завершения чемпионата мира в Италии назвал ситуацию в российском биатлоне катастрофой.