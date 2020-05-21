 

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

21.05.2020, 19:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.

Об этом информирует Agence France-Presse в своем Twitter.

При этом американский лидер отметил, что у него хорошие отношения с Россией, но она якобы «не придерживается» соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит РФ о выходе из Договора по открытому небу.

В МИД РФ назвали возможный выход Вашингтона из соглашения «прискорбным», и отметили, что пока не получали на этот счет официальных оповещений. Кроме того, Москва сообщила о плане «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу.



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