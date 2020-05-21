 

Минфин предложил распределить деньги с нацпроектов на поддержку экономики и соцсферы

21.05.2020, 19:16, Новости дня

Часть предусмотренных в этом году средств на финансирование нацпроектов при невозможности их использования нужно оперативно перераспределять на поддержку экономики и социальной сферы, сообщил Минфин.

«В текущем году в связи со сложившейся ситуацией появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета путем внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи. В этой связи, как и сказал министр финансов, необходимо эффективно управлять бюджетными расходами – в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, соответствующие им ассигнования должны быть перераспределены на иные приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы, а не превращаться в неиспользованные остатки», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

До этого глава Минфина Антон Силуанов отметил, что министерство запланировало и уже осуществляет заимствования с учетом запланированных расходов на нацпроекты. Он напомнил, что по итогам прошлого года неиспользованные остатки бюджета превысили 1 трлн рублей.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.



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