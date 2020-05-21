Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

21.05.2020, 19:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице можно постепенно «открывать» экономику и возобновлять работу городских организаций. Он подписал указ, который снимает ряд ограничений.

«Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций. Соответствующий указ я сегодня подписал», – говорится в заявлении на сайте мэра Москвы.

Он сообщил, что с 25 мая будут вновь открыты 88 многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы». Работать они будут с ограничениями. Кроме того, с 25 мая может возобновить работу каршеринг.

«Пока не в полном объеме – арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции», – сообщил Собянин.

Мэр указал, что подобный режим работы «не является каршерингом в полном смысле слова».

«Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан», – сказал он.

При этом, отметил Собянин, возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано – организации должны сохранять максимальную долю сотрудников, которые работают в дистанционном режиме.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве складывается позитивная ситуация с коронавирусом, при 50 тыс. тестов выявляется всего 2-3 тыс. случаев заболевания.