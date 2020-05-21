Путин отложил призыв в армию из-за коронавируса

21.05.2020, 19:15, Разное

Президент России Владимир Путин заявил о переносе осеннего призыва в армию для заканчивающих обучение в школах в текущем году. Это даст им больше времени для поступления в вузы.

Об этом глава государства рассказал в ходе совещания, посвященного актуальной обстановке в сфере образования. Путин добавил, что наряду с призывом будут перенесены сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Тестирование выпускников начнется 29 июня, при этом проходить его будут лишь те, кто хочет поступить в университет.