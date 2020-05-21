 

BMW отзывает в России 365 автомобилей

21.05.2020, 19:10, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW объявил об отзыве на российском рынке новых седанов BMW 2-Series.

Причина такого решения кроется в проблеме с подушками безопасности, которые послужили поводом для обращения владельцев BMW 218i (F44) 2020 года к официальным сервисным центрам. Экспертами обнаружено, что при возникновении аварии сохраняется риск того, что подушки безопасности сработают не корректно.

Таким образом, выясняется, что при возникновении ДТП водитель может получить серьезную травму лица. Вместе с тем производитель намерен устранить имеющиеся проблемы совершенно бесплатно, а потому всем владельцам автомобилей BMW 218i (F44) 2020 года будет прислано приглашение с целью посетить сервисные центры немецкого бренда .



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