 

Новая версия Kia Optima станет полноприводной

21.05.2020, 19:10, Новости дня

Корейский бренд Kia еще совсем недавно озвучил некоторые подробности о готовящейся новинке седана Kia K5.

Однако теперь известно, что автомобиль сохранит привычное название Optima. Известно, что здесь разработчики применили мощный 1,6-литровый бензиновый агрегат, а также систему полного привода. Данный автомобиль также получит передовые опции и интеллектуальные технологии, которых не хватало у предшествующих поколений автомобиля. Вместе с тем в дальнейшем появятся и ряд других новинок, над которыми уже ведется активная работа.

Многие модели, которые продаются под буквенно-цифровыми названиями в большинстве стран известны в качестве Forte, Cadenza и K900, а также других автомобилей. Точные характеристики седана пока удерживаются в тайне до презентации.



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