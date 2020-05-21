Объявлены цены на гибридную версию седана Hyundai Sonata

21.05.2020, 19:10, Новости дня

Пользователям стали доступны некоторые подробности о предстоящей модификации седана Hyundai Sonata нового поколения.

Известно, что данный автомобиль поступит на рынок по обновленной цене порядка 27,7 тысяч долларов. В данном случае модель предстанет лишь в базовой комплектации, однако в расширенном пакете улучшений стоимость Hyundai Sonata достигнет 35,3 тысяч долларов. Известно, что новинка обладает улучшенной аэродинамикой, крупными дисками и солнечными панелями на крыше. С таким учетом станет возможным увеличить запас хода на 3 километра.

Что касается топового исполнения седана Hyundai Sonata, то в данном случае применят передовые технологии и расширенные опции. Уже к июню состоится старт продаж нового седана Hyundai Sonata на американском рынке.