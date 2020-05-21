Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру

21.05.2020, 19:08, Новости дня

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.

Главный врач Тульской областной клинической больницы, где работает медсестра, Анна Савищева рассказала, что сотрудницу никак не наказывали, она продолжает работать. При этом медсестру поддержал и поблагодарил за труд губернатор региона.

«Мы никаких дисциплинарных взысканий, во всяком случае – письменных, на нашу сотрудницу не накладывали. Девушка продолжает работать. Это – хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне. И я могу сказать больше – как только ее фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков. Это – позиция нашего губернатора. Эта наша позиция – медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид», – сказала главврач в интервью «Вестям».

Медработники работают в таких костюмах до восьми часов. При этом действия пациентов, которые выложили снимки медсестры в купальнике под костюмом, неэтичны. «Медицинская сестра выполняла непосредственно свою работу, она не позировала», – подчеркнула главный врач.

«Суточное дежурство включает в себя визиты в так называемую «красную» зону, где сотрудники находятся в костюмах такого типа, какой был на нашей медицинской сестре… а есть и многоразовые костюмы, которые более плотные и в них находиться, конечно, еще сложнее, потому что реально жарко, реально тяжело. (В них медицинские работники) находятся от четырех до восьми часов. Вы понимаете, какая это нагрузка, особенно для организма молодой девушки! У нас мужчины взрослые иногда не выдерживают», – добавила Савищева.

Ранее по сети Интернет разлетелась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был только купальник или белье. Из-за этого местный Минздрав сделал ей публичное замечание. Девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, к тому же она не думала, что все будет так просвечивать.