 

Подразделениям ДНР дан приказ открывать ответный огонь на обстрелы со стороны Украины

21.05.2020, 19:08, Новости дня

Подразделения народной милиции ДНР приведены в полную боевую готовность, дан приказ открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Согласно моим указаниям, подразделения Народной милиции приведены в боевую готовность «Полная» и готовы к выполнению задач по боевому предназначению. Таким образом, республика готова адекватно отреагировать на любые агрессивные действия украинской стороны», – говорится в заявлении на сайте главы ДНР.

Он заявил, что начальнику управления Народной милиции поручено не снижать уровень боевой готовности подразделений.

«В случае обстрела территории республики действовать в соответствии с ранее полученными указаниями, направленными на предотвращение потерь среди мирного населения, а также недопущение разрушений объектов социальной инфраструктуры», – говорится в заявлении.

Пушилин добавил, что приведены в готовность «системы государственного и военного управления к функционированию в условиях обострения военной обстановки».

Ранее было подсчитано, что за время президентства Владимира Зеленского в ДНР погибли шесть мирных жителей и 72 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.



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