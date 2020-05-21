Мнение: Турция и Россия выступили за прекращение боевых действий в Ливии

21.05.2020, 19:00, Разное

После поражения Хафтара в западной Триполитании и потери базы в Аль-Ватия, резко оживилась дипломатическая активность вокруг болота Ливийской войны.

В Египте военные советовались с Ас-Сиси на тему того, что делать дальше, в свете появления потенциальной турецкой базы к западу от египетских границ. Ожидается интенсификация военных усилий Египта по поддержке Хафтара.

ОАЭ и Франция договорились усилить свое сотрудничество в Ливии, которая является основой их стратегического сотрудничества, что также намекает на новые поставки военной помощи для ЛНА.

В районе Сиди Баррани в Египте спешно расширяется авиабаза, которая может использоваться для наращивания операций китайских дронов закупленных ОАЭ для поддержки Хафтара.

Турция и ПНС Ливии обсуждают новые договоренности о расширении военно-технического и экономического сотрудничества, включая вопрос использования нефти Западной Ливии и добычу на шельфе.

Хафтар срочно запросил перемирия "на праздники" и даже пообещал отвести войска на 2-3 километра от текущих позиций в южных районах Триполи. ЛНА на это ответили отказом, заявив, что Хафтар просто боится новых поражений.

Кроме того, Хафтар объявил, что ЛНА начнет воздушную кампанию против сил Турции в Ливии, на что турки заявили, что в ответ за это будут бомбить Хафтара. На деле, обе стороны и так уже атакуют друг друга и несут потери.

В ПНС Ливии заявили, что для этих целей Россия перебросила через Хмеймим 6 истребителей МиГ-29 и 2 бомбардировщика Су-24. Каких-либо фактических подтверждений действий машин этих типов в Ливии пока не поступало.

На этом фоне Лавров и Чавушоглу заявили, что необходимо перейти к дипломатическому решению вопроса, то есть вернуться к ранее провалившимся переговорам между ПНС Ливии и ЛНА, которые практически не дали результатов в Римском формате, а также провалились, когда их проводили в Москве и Берлине. Срыв переговоров в основном происходит из-за того, что спонсоры Хафтара и Сарраджа, не могут прийти к ключевым компромиссам по будущему Ливии и главное, доступу к ливийской нефти. После провала очередного раунда переговоров, как правило идет этап боевых действий (последний из которых был совсем уж неудачным для Хафтара), с последующим возобновлением попыток договориться в новых условиях, ссылаясь на недавние военные успехи или не успехи сторон.

Россия, как и на переговорах в Москве, не против договориться с Турцией, но в случае с Хафтаром, Москве труднее чем с Асадом, потому что там надо учитывать только фактор Ирана, а в случае с Хафтаром, есть еще Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Греция. И далеко не все заинтересованы в ливийской сделке России и Турции, которая приведет к договоренностям Хафтара и Сарраджа. Россия тем более не заинтересована воевать с Турцией в Ливии, оставляя это на откуп другим спонсорам Хафтара, хотя вряд ли Москву интересует ситуация, где Турция начинает превозмогать Хафтара и усиливать Сарраджа. Реализация соглашений по Сирии и Идлибу представляется более значимой, тем более, что турки в последние пару недель наконец то начали выполнять свои обязательства по разблокированию трассы М-4, в результате чего совместные патрули начали не только доезжать от Саракиба до Арима, но и двигаться дальше, по направлению к Джиср-аль-Шугуру, что дает туркам повод говорить, что "вот видите, мы пытаемся и кое-что делаем", а российским дипломатам отмечать некоторый прогресс со стороны Турции в выполнении своих обязательств.

Турки конечно действуют не только с оглядкой на свои обязательства перед Россией, но и на планы ОАЭ по возобновлению боевых действий в Идлибе, которые готовы были выплатить Асаду 3 млрд. долларов (из которых выплатили 250 млн.), если тот возобновит наступление на протурецких боевиков и создаст проблемы Турции, что могло бы облегчить действия ОАЭ и Ко в Ливии. Турции также совсем не нужна вторая активная операция в Сирии, во всяком случае пока идет активная операция в Ливии. В условиях падения турецкой лиры, ведение двух активных конфликтов, был бы накладным как к сугубо ресурсной, так и экономической точки зрения, особенно, если боевые действия будут затягиваться. Поэтому Турция официально поддерживает российскую позицию по прекращению огня в Сирии и Ливии, чтобы с одной стороны не допустить выхода Асада из Московской сделки (в том числе в интересах ОАЭ), а с другой стороны, зафиксировать недавние выгоды от захвата авиабазы Аль-Ватия и ослабления давления Хафтара на Триполи. В целом, достаточно интересно наблюдать, как тесно переплелись эти две войны, в которые прямо или косвенно втянуты десятки государств.

Если временное перемирие будет объявлено, то оно скорее всего будет использовано сторонами для накопления новых запасов вооружений для следующего этапа войны, где мы скорее всего увидим еще большее количество дронов с обеих сторон, повышение интенсивности авиаударов и еще более яростную борьбу средств ПВО с массированием ударных дронов на определенных участках фронта. Если же перемирия сейчас не будет, то скорее всего мы увидим попытки ПНС Ливии при поддержке Турции захватить район Тархуна и резкое увеличие ударов дронов по позициям Хафтара, а также повышение интенсивности налетов авиации ЛНА на Мисурату и Триполи.