“Что-то нажал, и все исчезло”: Крис Пратт случайно удалил все важные сообщения на почте

21.05.2020, 18:54, Разное

На карантине и в отсутствии приходящих рабочих-садовников-экономок многие знаменитости начинают заниматься уборкой по дому самостоятельно. Некоторые же в своих порывах почистить все и вся добираются не только до пыльных углов, но и до самых дальних “закромов” хранилища на компьютере или телефоне. Последнее случилось и с актером Крисом Праттом, который захотел разобрать свои входящие сообщения на электронной почте. Заняться не самым благодарным делом Крис решил с подачи своего сына от прошлых отношений с актрисой Анной Фэрис, 7-летнего Джека. А сам процесс задокументировал в “сторис” Instagram:

Недавно сын увидел количество непрочтенных сообщений на моем мейле и замер в шоке,

– начал свое видеообращение Крис, а после показал удивившую мальчика цифру: 35944.

Крис Пратт

И количество сообщений на его почте

Знаю-знаю, это много. Но наверняка это какой-то спам, потому что я из тех людей, которые подписываются на любые рассылки. Я один из тех идиотов, которые зарегистрируются и укажут свой e-mail перед тем, как пройти тест на IQ. А потом выяснится, что мой IQ – 7. Но сейчас мы это исправим и все почистим,

– продолжил описывать происходящее Крис, а после пообещал своим подписчикам начать интернет-уборку и просматривать хотя бы по 1000 сообщений в день.

В какой именно момент процесс этого просматривания почты пошел не в ту сторону, понять довольно сложно. Но уже в следующем ролике Крис с шокированным лицом сообщал своим подписчикам, что “нажал что-то не то” и теперь все его входящие письма удаляются со стремительной скоростью – причем еще до того, как он успел прочесть их и отсортировать на нужное и нет.

Ну что же, значит, начну жизнь с чистого листа,

– резюмировал актер. Остается надеяться, что в почтовом ящике Пратта не хранилось важных предложений по работе, весточки от известного режиссера или писем от американской налоговой. Впрочем, Крис вряд ли долго горевал по этому поводу – он все еще может получать сообщения от внешнего мира через свой Instagram. Кстати, не так давно актер анонсировал там интересную лотерею в рамках звездной инициативы #allinchallenge. Крис разыгрывает возможность сняться вместе с ним в фильме “Мир Юрского периода: Власть”, который планируется к выходу в 2021 году. А если конкретнее – то получить не только роль в большом кино, но и пару реплик, а также возможность стать закуской для динозавра. Как говорит актер, выиграть смогут два человека. Первый – тот, кто сделает самую большую ставку. Крис предлагает миллионерам побороться в этой категории. Второй – случайный участник аукциона. В этом случае достаточно сделать минимальную ставку в 10 долларов.

Проект #allinchallenge представляет собой аукцион, в рамках которого знаменитые и богатые люди выставляют что-то личное – одежду, картины, услуги или собственное время. К инициативе присоединилась и Ким Кардашьян. Она предлагает участникам аукциона сходить на ланч вместе с ней и сестрами. Сама встреча будет запечатлена на камеры и войдет в один из эпизодов нового сезона телешоу “Семейство Кардашьян”. Пожертвовать достаточно хотя бы 10 долларов.