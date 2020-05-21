Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз: советы эксперта

21.05.2020, 18:54, Разное

С возрастом происходит формирование морщин и складок вокруг глаз, снижение тонуса кожи, опущение боковых частей бровей и неизбежная потеря жировой ткани как в окологлазничной области, так и в соседних височных и лобных областях, что придает лицу усталый вид. Также с возрастом верхние веки могут начать “нависать” над глазами из-за образующегося излишка кожи. Область вокруг глаз выглядит молодо, если на ней нет морщин и избытка кожи верхнего и нижнего века, присутствует плавный переход между зоной вокруг глаз и щекой, между зоной вокруг глаз и виском. Большое значение имеет отсутствие ненужных теней и правильное отражение света.

Выбор тактики лечения зависит от имеющихся в периорбитальной зоне проблем. Нехирургическими способами можно решить многие из них, за исключением, пожалуй, удаления избытка кожи верхнего и нижнего века и грыжевых выпячиваний верхних и нижних век (это сфера ответственности пластических хирургов).

Как правило, в комбинированную программу anti-age коррекции периорбитальной зоны включаются: ботулинотерапия, лазерная терапия, воздействие микросфокусированного ультразвука и инъекционная контурная пластика.

Ботулинотерапия назначается как для профилактики мимических морщин вокруг глаз, так и для коррекции уже сформированных мимических морщин, для поднятия линии бровей, также мы применяем техники “Open Eyes”.

Лазерные методики направлены на улучшение рельефа, повышение тонуса и сокращение кожи. Уровень лазерного воздействия выбирается индивидуально в зависимости от толщины кожи, ее фототипа, регенераторного потенциала и с учетом деликатности обрабатываемой зоны. Для достижения наилучшего результата также показаны методы лазерного воздействия для укрепления связочного аппарата зоны вокруг глаз, такие как “Smooth Eyes” и Альтерапи.

Используя инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты, возможно приподнять край брови, убрать “тени” в подглазничной области, сгладить линию перехода между подглазничной областью и щекой, а также скорректировать поверхностные морщины вокруг глаз.

Для профилактики возрастных изменений показано использование в домашнем уходе кремов и сывороток специально для деликатной области вокруг глаз, содержащих активные компоненты (пептиды, аминокислоты, антиоксиданты) для увлажнения и питания кожи, а также курсы лечебных процедур в клинике, таких как биоревитализация комплексными препаратами, лазерные и аппаратные методы, профилактическая ботулинотерапия. Учитывая индивидуальные анатомические особенности, мимические паттерны, возможно спрогнозировать появление тех или иных возрастных изменений в будущем и своевременно начать профилактику.

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