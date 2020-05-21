Собянин заявил о падении количества выявляемых случаев коронавируса в два раза

21.05.2020, 18:53, Новости дня

В Москве складывается позитивная ситуация с коронавирусом, при 50 тыс. тестов выявляется всего 2-3 тыс. случаев заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки выявляемость 2,5-3 тысячи. Это много, но уровень месячной давности – мы в пике выявляли около 6 тысяч. То есть выявляемость упала в два раза», – передает слова Собянина ТАСС.

Мэр добавил, что тяжелобольных в больницы Москвы поступает все меньше и меньше, передает РИА «Новости».

По словам Собянина, итоги первого этапа скрининга на антитела к коронавирусу в Москве подведут 22 мая, а с 27 мая может начаться тестирование на антитела по предварительной записи.

«Мы планируем начать эту программу, чем планировали изначально. Мы постараемся со следующей недели, со среды по электронной записи, по их желанию приглашать на тестирование», – сказал мэр.

Говоря о работе МФЦ, мэр сообщил, что они с понедельника будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде, при этом работа будет только по записи.

Собянин сообщил, что детские сады в Москве будут работать в режиме дежурных групп все лето.

До этого представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19.