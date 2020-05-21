 

Доктор Мясников развеял миф о разноцветных масках

21.05.2020, 18:53, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников рассказал, что цвет маски не влияет на защиту от вируса.

Мясников развеял миф о том, что две стороны медицинской маски –  белая и синяя – предназначены для разных целей.

«Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС», – прокомментировал он ношение масок «правильного цвета», в видео на YouTube-канале «стопкоронавирус.рф».

В Сети распространился миф, что якобы если человек болен, то маску надо носить  белой стороной к лицу, а если здоров – наружу.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов… Конечно, это бред», – отметил врач.

Маску, по словам Мясникова, можно носить любой стороной. Однако надо следить, чтобы жесткое ребро плотно прилегало к носу  

Доктор Мясников назвал наиболее эффективную меру защиты от коронавируса.



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