 

Китайский медик рассказал о способах защиты от второй волны коронавируса

21.05.2020, 18:53, Разное

Врач-инфекционист из Китая Чжан Вэньхун напомнил о существовании различных стадий заражения коронавирусом, через которые в настоящее время проходят страны в ходе пандемии. По мнению эксперта, соблюдение основных мер профилактики COVID-19 все еще необходимо.
В интервью одному из изданий специалист напомнил о том, что разные страны мира сейчас находятся на различных стадиях распространения инфекции: если в пределах Китая активная стадия пандемии уже, по сути, преодолена, то в большинстве других государств этот процесс находится, образно говоря, еще на середине пути. Кроме того, немаловажен факт того, что немалое количество людей переносят инфекцию бессимптомно. Именно поэтому эксперт полагает, что говорить о полном открытии международных сообщений пока преждевременно.

По словам медика, выявление бессимптомных больных без проведения соответствующих тестов является практически невыполнимым, а это значит, что может наступить вторая волна пандемии. В связи с такой вероятностью, Вэньхун призвал всех по прежнему соблюдать основные карантинные меры, к числу которых относятся: соблюдение личной гигиены, необходимость носить защитные маски и обеспечение социального дистанцирования в местах массового скопления людей. Об этом сообщает издание Slovodel.com.



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