 

Минобороны перебросит в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест

21.05.2020, 18:53, Новости дня

Для борьбы с распространением коронавируса Минобороны перебросит в Дагестан два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 21 мая с. г. даны указания об оперативной переброске в Республику Дагестан двух полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест для увеличения коечной сети и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы военного ведомства.  

В республику также направят отряды РХБ-защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание финансовой поддержки Дагестану для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, МЧС направило в Дагестан группировку специалистов и техники для проведения санобработки социальных объектов республики.

В понедельник Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане. Президент заявил, что ситуация требует неотложных мер.



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