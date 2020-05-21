Guardian – рассадники вируса — эколог призвал отказаться от скотобоен и мяса, чтобы спасти природу

21.05.2020, 18:50, Новости дня

Перевод сельского хозяйства на растениеводческую основу улучшит экологическую и эпидемиологическую обстановку в мире, пишет сооснователь организации Farm Sanctuary Жене Баур в своей статье для The Guardian. Автор отмечает, что скотобойни являются эпицентрами распространения коронавируса. Кроме того, животноводство наносит вред окружающей среде. Поэтому человечеству стоит либо частично, либо полностью отказаться от мяса, считает Баур.



Reuters

Скотобойни являются распространителями заболеваний и эпицентрами коронавируса: десятки таких заведений были закрыты после заражений тысяч работников, пишет сооснователь организации Farm Sanctuary Жене Баур в своей статье для The Guardian. Как отмечает автор, животноводческая индустрия вредит людям, животным и природе, поэтому её необходимо демонтировать и заменить: проще говоря, нужно привыкать есть меньше мяса, или не есть мясо совсем.

Каждый год в США через фермерские хозяйства проходит более 9 миллиардов животных — из них сотни миллионов умирают, так и не дойдя до скотобойни. В связи с этим индустрия рассматривает отдельных животных и работников в качестве расходного материала. Ранняя гибель части животных допустима для отрасли, пока прибыль перевешивает расходы.

По мнению Баура, в мире после пандемии необходимо создать более жизнеспособную и устойчивую пищевую систему. Население можно прокормить, используя меньшее количество земли и ресурсов, с помощью основанного на растениеводстве сельского хозяйства. Автор отмечает, что сейчас в США для животноводства используется в 10 раз больше земли, чем для растениеводства. Переход к вегетарианству обеспечит восстановление природных экосистем и многообразия видов, а также улучшит экологическую и эпидемиологическую обстановку.

Большую роль в росте влияния растениеводства могут сыграть домашние сады, отмечает Баур. Городские фермеры способны предоставлять питательную пищу и рабочие места, а потому заслуживают получать больше государственной и институциональной поддержки, считает автор.

Вместо того чтобы убивать животных, эксплуатировать работников и вредить природе, можно обеспечить себе устойчивое пропитание и улучшить экологическую обстановку с помощью основанного на растениеводстве сельском хозяйстве, пишет Баур.

Необходимо создать новую «норму» без агропромышленных ферм и скотобоен. Поддержка государства должна быть перенаправлена на более здоровую и разнообразную пищевую систему, а не на ту, что вызывает столько страданий, как для людей, так и для животных, резюмирует Баур.