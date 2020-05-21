В английской религиозной школе детям задали определить разные виды порнографии

21.05.2020, 18:48, Новости дня

Учащимся 7, 8 и 9 классов религиозной школы в восточном Халле в Великобритании задали определить виды порно – дети 11-14 лет должны охарактеризовать понятия «мягкое порно», «хардкор-порно», «транссексуал-порнография» и т.д.

Порнографию дети проходили по предмету «личное, социальное и медицинское образование» (PSHE). Школьники должны определить, что такое «мягкая порнография», «хардкор-порнография», «транссексуал-порнография», «поллюция», «торговля людьми», «мужское обрезание» и т.д., пишет Daily Star.

Родители оказались возмущены проведением таких уроков для детей 11-14 лет.

«Моя дочь все еще дитя, у нас все про магию и эльфов, ее спальня сделана в стиле My Little Pony. Она очень наивна и невинна. Еще в прошлом году она была только в начальной школе, а теперь ее просят искать «хардкор-порнографию», – сообщила мама 11-летней двеочки по фамилии Тейлор, которую цитирует Hull Live.

Она отметила, что боится думать о том, что случилось бы, если бы ее дочь провела поиск в интернете, как ей это было задано. При этом Тейлор за половое воспитание детей, но не за счет вещей, которые «могут разрушить разум» ребенка.

Другие родители и опекуны сказали, что чувствовали то же самое, всем было одинаково противно думать о том, что их детям нужно искать в Сети информацию о жестком порно.

Школа уже принесла извинения родителям, отметив, что ученики не должны были искать информацию о порнографии в интернете, отметив, что все было в предоставленных материалах.

В июле 2018 года сообщалось, что по меньшей мере 40 школ Великобритании запретили ученицам носить юбки в рамках борьбы за права трансгендеров, а в одной из британских школ запретили использовать слово девочка.