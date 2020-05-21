 

ЦИК начал подготовку к возобновлению мероприятий по голосованию о поправках к Конституции

21.05.2020, 18:48, Новости дня

Центризбирком опубликовал постановление по подготовке к голосованию о поправках в Конституцию России.

ЦИК также снял финансовые ограничения по ранее приостановленным действиям избиркомов по подготовке к голосованию, сообщил источник ТАСС в комиссии.

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.



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