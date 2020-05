COVID-19 в Великобритании. Число умерших превысило 36 тысяч, инфицированных более 250 тысяч

21.05.2020, 18:42, Новости дня

За последние 24 часа в Великобритании от коронавирусной инфекции скончались 338 человек (на 25 меньше, чем накануне). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные в Twitter 21 мая.

Общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 042. Всего в стране подтверждено 250 908 случаев инфицирования (2615 из них за последние сутки).

По числу умерших Великобритания уступает только США, где скончались более 93 тыс. пациентов с коронавирусом; по количеству заболевших Соединенное Королевство занимает четвертое место после США (1,55 млн), России (317 тыс.) и Бразилии (291 тыс.).

As of 9am 21 May, there have been 3,090,566 tests, with 128,340 tests on 20 May.

2,064,329 people have been tested of which 250,908 tested positive.

As of 5pm on 20 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,042 have sadly died. pic.twitter.com/ddepkiQSxU

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 21, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.