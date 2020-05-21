Путин внес в Думу законопроект о том, чтобы школы “формировали чувство патриотизма” и воспитывали “уважение к подвигам героев Отечества”

21.05.2020, 18:40, Новости дня

Президент Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”. Он размещен на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает добавить в определение воспитания детей “формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию”. Эта формулировка взята из путинских поправок в Конституцию, вынесенных на голосование (которое не состоялось из-за коронавируса).

Поправки также предлагают сделать воспитание составной частью образовательных программ.

“Принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если закон будет принят, все школьные программы должны будут привести в соответствие с программами патриотического воспитания уже к 1 сентября 2021 года.