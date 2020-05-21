США объявили о выходе из Договора по открытому небу из-за нарушений со стороны России

21.05.2020, 18:40, Новости дня

Власти США объявили 21 мая о выходе из Договора по открытому небу, в котором участвуют 35 стран, в том числе и Россия. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что причина выхода – постоянное нарушение условий этого договора со стороны России, однако конкретных инцидентов не назвал.

В МИД РФ заявили, что пока не получали уведомления от США о выходе из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Согласно договору, государства-участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Уже в военном бюджете на 2019 год в военном бюджете был пункт о замораживании “Договора об открытом небе с Россией”. Позже, поняв серьезность намерений Белого дома в отношении этого договора, председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел осенью 2019 года обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента Роберту О’Брайену и осудил намерение администрации США.

В апреле 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве считают, что США уже приняли решение о выходе из договора, но высказал сомнение, что за США последуют другие страны.