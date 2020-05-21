Личное: Мужик-подстилка

21.05.2020, 18:35, Разное

Вам не кажется интересным зародившийся в последнее время тренд: успешная баба заводит себе мужа-альфонса?

То есть, мы как бы привыкли видеть обратную ситуацию — когда в постель покупают женщин, но эти, потевшие в молодости под кабанами бабы, теперь, постарев, накупили себе альфонсов в мужья.



Фото: Соцсети

Ну, кто-то скажет, что в этом — победа феминизма и равноправия. Не стану спорить, хотя для меня купля-продажа любви — это большое фу.

Но тренд однако не в этом — стареющие жёны альфонсов, использовав их, теперь выгоняют на улицу.

Вспомните, как одна украинская исполнительница с неприличной фамилией в прошлом году выгнала за измены прижилвалку-турка. Буквально на днях тот же финт выкинула уже отечественная певица, лишив мужа-фотографа не только дома, постели, но и бизнеса.

Уверена, дальше нас ждёт череда подобных разводов, когда бывшие проститутки, а ныне — полусветские дамы, начнут избавляться от своих мужей-приживалок — фотографов, писателей, дрессировщиков котов и собак.

Глядя на творческих, но нищих людей, мне очень жаль их.

Нет, ну серьёзно, эти писаки и фотохудожники вынуждены удовлетворять старых лядей за еду. За то, чтобы им дали заняться саморазвитием — найти в себе Достоевского, открыть внутри Энди Уорхола или, на крайний случай, спокойно, не торопясь, на харчах жены отдрессировать кота.

Несчастные люди, и мне их искренне жаль.

Вот чем вы вынуждены заниматься в жизни? Наверняка, в душе любой человек — поэт. Но вынужден ходить на работу бухгалтером — в лучшем случае, а в худшем — спать ради пропитания с полинявшей певичкой или бывшей, но оббеспеченной женой режиссёра.

И рано или поздно таких мужей выгоняют. Как лишают довольствия и стареющих девочек.

Давать совет — иди поработай — таким людям глупо. Внутри у них потребность найти себя, раскрыть свой талант. Единственный способ для них — иметь много денег, чтобы больше не париться за еду и крышу над головой, развивая талант, выиграть их в лотерейку.

И сумма должна быть, как вы понимаете, очень внушительной — например, $298 миллионов, как в завтрашнем джекпоте Мега Миллионс (Mega Millions)!

Любой человек может купить билетик на сайте, выиграть огромную сумму, забить на работу, послать богатую жену или мужа-тирана, и заняться тем, что ему хочется — хоть написать поэму или сфотографировать что-нибудь необычное.

Всё дело ведь в деньгах!