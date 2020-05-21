 

Пентагон отреагировал на сообщения о выходе из Договора по открытому небу

21.05.2020, 18:30, Новости дня

Пентагон отказался комментировать сообщения о выходе США из Договора по открытому небу.

«Нам нечего объявлять о Договоре по открытому небу. Я бы посоветовал обратиться в Совет национальной безопасности для получения дополнительной информации», – сказал представитель пресс-службы Пентагона, передает РИА «Новости».

Он добавил, что США привержены соглашениям, которые способствуют укреплению безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.

СМИ в четверг сообщили, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит РФ о выходе из Договора по открытому небу. В МИД РФ назвали возможный выход Вашингтона из соглашения «прискорбным», и отметили, что пока не получали на этот счет официальных оповещений.



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