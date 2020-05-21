 

Москва сообщила о плане «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу

21.05.2020, 18:30, Новости дня

У РФ заготовлен план «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу, сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков

«Мы всегда имеем какой-то план «Б». США давно уже не позиционируют себя как надежного партнера, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнера мы имеем в настоящий момент», – отметил Ермаков, передает ТАСС.

Обвинения в адрес РФ со стороны США в нарушениях соглашения абсолютно безосновательны, подчеркнули в МИД.

В то же время замминистра иностранных дел Александр Грушко пояснил, что выход США из договора станет ударом по системе военной безопасности Европы.

«Наша позиция совершенно четкая и неизменная – выход США из этого договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая и без того ослаблена предыдущими шагами администрации, в частности выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а еще раньше отказом НАТО ратифицировать соглашение об адаптации ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе)», – отметил замминистра.

СМИ в четверг сообщили, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит РФ о выходе из Договора по открытому небу. В МИД РФ назвали возможный выход Вашингтона из соглашения «прискорбным», и отметили, что пока не получали на этот счет официальных оповещений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Кашпировский начал «лечить» людей через YouTube

31.03 / В мэрии рассказали о соблюдении режима самоизоляции москвичами

22.04 / ЕС может потратить на восстановление экономики 2,2 млрд евро

24.04 / “Там очень хорошие условия”. В Финляндию на чартере доставили сезонных работников из Украины

27.03 / Росавиация рассказала об оставшихся за границей россиянах

01.05 / Трамп: разведданные указывают, что коронавирус появился в китайской лаборатории

03.05 / Конгресс США отказался от быстрого тестирования на коронавирус

12.05 / На «Восточной верфи» во Владивостоке произошел взрыв

28.04 / Грузия ослабила ограничения, введенные из-за коронавируса. Заработали такси и продуктовые рынки

21.05 / В Кемерово завели уголовное дело из-за ролика, где местный Центр “Э” был назван “дырявой конторой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска