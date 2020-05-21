Зеленский подписал «антиколомойский» закон

21.05.2020, 18:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал «антиколомойский» закон, принять который требовал Международный валютный фонд.

Об этом информирует РИА «Новости».

Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, чьи владельцы в суде добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Законопроект являлся условием предоставления кредита от МВФ. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.