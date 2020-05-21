Доставленные из США аппараты ИВЛ были сделаны специально для России

21.05.2020, 18:16, Новости дня

Доставленные из Соединенных Штатов в Москву аппараты искусственной вентиляции легких произведены специально для России, сообщил представитель американской стороны Брок Бирман, прибывший в российскую столицу бортом с гуманитарным грузом.

«Эти аппараты были произведены специально для России: инструкции и кнопки на русском, электрические кабели и вилки выполнены для разъемов российских розеток. Каждый аппарат был сделан специально для этой поставки», – передает ТАСС его слова.

Напомним, США сообщили, что безвозмездно передают аппараты искусственной вентиляции легких Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.

Так, 21 мая в Россию прилетел первый американский военный самолет с грузом аппаратов искусственной вентиляции легких из США.