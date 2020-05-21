 

Доставленные из США аппараты ИВЛ были сделаны специально для России

21.05.2020, 18:16, Новости дня

Доставленные из Соединенных Штатов в Москву аппараты искусственной вентиляции легких произведены специально для России, сообщил представитель американской стороны Брок Бирман, прибывший в российскую столицу бортом с гуманитарным грузом.

«Эти аппараты были произведены специально для России: инструкции и кнопки на русском, электрические кабели и вилки выполнены для разъемов российских розеток. Каждый аппарат был сделан специально для этой поставки», – передает ТАСС его слова.

Напомним, США сообщили, что безвозмездно передают аппараты искусственной вентиляции легких Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.

Так, 21 мая в Россию прилетел первый американский военный самолет с грузом аппаратов искусственной вентиляции легких из США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Эксперт рассказала, как наладить отношения в семье во время самоизоляции

14.05 / Общество: РФ готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

13.05 / Умерли два клирика РПЦ с коронавирусом

08.05 / Журналисту Первого канала разрешили въезд в Белоруссию как частному лицу

25.04 / Отец Нурмагомедова госпитализирован

28.03 / Кремль присоединился к акции «Час Земли» и погасил освещение

18.05 / Россияне высказались об опасности коронавируса

11.04 / «Русское Радио» и Минкультуры открыли цикл концертов в благодарность медикам

30.03 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 26,8 доллара

28.04 / Глава ЦБ призвала расширить механизмы прямой господдержки россиян и бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска