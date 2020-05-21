Роспотребнадзор дал рекомендации для восстановления авиаперевозок

21.05.2020, 18:08, Новости дня

Роспотребнадзор с учетом мнения отраслевого сообщества подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзором с учетом позиции отраслевого сообщества подготовлены методические рекомендации при восстановлении пассажирских перевозок для гражданской авиации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также в ведомстве уточнили, что этапы снятия ограничений для аэропортов установят по ситуации в регионе, для Москвы и Подмосковью – по худшему показателю из двух субъектов.

«Этапы снятия ограничений устанавливаются на основании показателей субъекта, в котором расположен аэропорт, определенными в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что для аэропортов будет установлено два уровня риска по коронавирусу, высокий – если в него прибывают пассажиры из стран, где более 50 тыс. заболевших.

«В целях контроля распространения коронавируса и требованиями по предотвращению рецидивов внутренних эпидемий аэропорты имеют два уровня риска: высокий и низкий. Аэропорт имеет высокий уровень риска с точки зрения профилактики эпидемии и борьбы с ней, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших стран (регионов) (с более чем 50 000 подтвержденных случаев заболевания)», – отмечено в рекомендациях.

Кроме того, Росавиация и Роспотребнадзор сформировали финальные методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Снимать их предполагается в три этапа, информирует ТАСС.

«Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, предлагается трехэтапный план снятия ограничений, введенных в связи с изменяющейся ситуацией с коронавирусной инфекцией, с разделением требований к пассажирам и экипажу», – поясняется в Росавиации.

Уточняется, что на первом этапе предполагается, что пассажиров будут пускать на борт только в защитных масках и перчатках, снимать их во время полета будет запрещено.

«На рейсах более трех часов производится плановая замена масок путем раздачи и сбором использованных защитных масок бортпроводниками. Использованные маски собираются в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации», – сообщается в материалах Росавиации.

Напомним, по данным Росавиации за апрель рынок авиаперевозок в РФ сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.

В конце прошлого месяца в интервью владелец S7 Group Владислав Филев сказал, что ожидает возобновления международного авиасообщения не раньше апреля следующего года.

Свое мнение о начале авиасообщения высказал и глава портала Авиа.ру Роман Гусаров, подтверждая, что пока не виден конец эпидемии коронавируса, составлять прогнозы возобновления международного авиасообщения бессмысленно.