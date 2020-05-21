«АвтоВАЗ» выпустит сразу несколько новых моделей

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21.05.2020, 18:08, Новости дня

«АвтоВАЗ» намерен до 2028 года выпустить два компактных кроссовера и новое семейство автомобилей B-класса, к которому относится Lada Granta.

«АвтоВАЗ» внес в список продукции, которая должна быть освоена в рамках заключенного специнвестконтракта (СПИК), два компактных кроссовера, передает РИА «Новости» со ссыслкой на реестр контрактов.

Также в перечне указывается новое семейство машин B-класса и автомобиль «нижнего C-сегмента» (гольф-класс), к которому относится Lada Vesta.

Минпромторг подписал СПИК с «АвтоВАЗом», «Рено Россия», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Мицубиси Моторс Рус» в январе 2018 года. За 10 лет партнеры обязались вложить 70 млрд рублей в развитие модельного ряда Lada, Nissan, Datsun и т.д.

Напомним, с понедельника «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после трехнедельного перерыва. Кроме того, возобновлено производство на заводе Nissan в Петербурге.



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