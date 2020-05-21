Мнение: Анти-шкатулка

21.05.2020, 18:06, Разное

Кроме черного чемоданчика и шкатулочки у большинства людей есть еще анти-шкатулка.

Она устроена по тому же принципу, что и шкатулочка: это мнемоническая конструкция, то есть место в памяти, куда складывается разный хлам для построения и ремонта психзащит.

Выглядит анти-шкатулка как коробка, а чаще как папка.

Вот так примерно:

Если в шкатулочку складывается мусор, которым в голодные времена кормится корона (когда ничего свежего не удается вытащить из окружающих щипцами), в анти-шкатулку складываются компромат и улики для обесценивания больших фигур.

Вот это печально-заунывное из писем: “улетела в миииинус” – это зов к анти-шкатулке.

Если для кормления короны используются подружки-кукушки и дружки-петушки (“кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку”), для обесценивания фигур нужны знакомые-сороки, приносящие на хвостах слухи и сплетни.

Если содержимое шкатулки идет на корм короне, мусором из анти-шкатулки удобряется зеленый виноград.

Людям кажется, что если собрать побольше компромата на человека, фигура его из большой станет маленькой.

Но все наоборот.

Собирание анти-шкатулки – это не только кормление чужой фигуры, но и уменьшение своей.

Чем больше вы ползаете по полу и шарите по углам в поисках улик и использованных презервативов, тем более жалкой и убогой становится ваша фигура, тем меньше у вас самоуважения. Ошиваясь по кустам за забором вы не только пачкаетесь в грязи, но и цепляете репейник. А репейник нелегко отцепить, особенно если вы не знаете, что это такое.

Посмотрите, как это происходит примерно.

В вашем поле есть большая фигура. Это значит, что есть человек, о котором вы то и дело думаете, к которому вы испытываете сильные эмоции, тягу, вокруг которого бессознательно строите свои планы и организуете свою жизнь. Вот что такое большая фигура. Она – не в голове! Потому что даже тогда когда вы не думаете о человеке или думаете свысока, презрительно, вас все равно тянет к нему. Мысли о нем внезапно врываются то и дело, а при встрече с ним или при упоминании о нем ваше сердце начинает колотиться, а ноги подкашиваться.

Вы были бы счастливы иметь большую фигуру в поле, если бы для этого человека вы и сами были бы большой фигурой. Это означало бы, что он тоже думает о вас, тянется к вам, испытывает к вам сильные эмоции, а при встрече его охватывает радостная дрожь. В результате взаимной тяги двух людей появляется счастливая пара. Иметь большую фигуру в поле очень приятно, если твоя значимость для этого человека так же велика. Это значит, что в вашей жизни возник источник энергии или даже настоящий ресурс: близкий человек, любящий вас товарищ или преданный супруг.

В беду это превращается только тогда, когда на одной стороне – чужая большая фигура, а на другой стороне – маленькая ваша. Дисбаланс. Если вы совершенно незначимы для этого человека, безразличны или даже неприятны, а вы тянетесь к нему изо всех сил, вы сливаете свою энергию (и материально тоже) и кормите чужую фигуру собой. Вы не получаете ничего в ответ кроме самой низкой оценки, и пока вы остаетесь в зависимости, ваша фигура все время уменьшается, не только для человека, но и для вас, то есть в вашем собственном поле ваша фигура становится все меньше. На физическом уровне вы то и дело позоритесь, унижаетесь, страдаете и кормите корону, чтобы чувствовать себя не таким ничтожеством.

Очень простой выход существует из ситуации очевидного дисбаланса. Осознать безразличное отношение второго человека и с уважением к своей и чужой субъектности перестать тянуться к нему и тянуть его, не мечтать изменить волю человека, не фантазировать о том, как ваше желание заставляет другого вас захотеть. Это и значит – разделить границы – признать неприкосновенность чужой воли, равную важность чужой воли – у-важать других людей и уважать себя – не навязываться.

При сформированных границах это происходит само собой, с этим не возникает проблем, осознания равнодушия достаточно, чтобы снизить влечение, не беситься, не биться о закрытую дверь, не прессовать и не домогаться, этого нет благодаря одной только нормальной вежливости и чувству такта. Хорошее воспитание, благородство и честь – это хорошо сформированные границы.

Но у большинства людей границы не сформированы. Интеллект развит, а личность, которая начинается с границ, нет. Поэтому люди посредством интеллекта придумывают множество хитрых приспособлений, как управлять миром, пока санитары отвернулись, как пережить несчастную любовь, не сходя с трона.

Представьте себе эту картину. Для хорошего воспитания, то есть для формирования личных границ, взрослый человек (а желательно еще в детстве) должен представить, принять, осознать свою отдельность от других, свою незначительность в масштабе мира. Вот эта мысль: “Я ничем не лучше других”, “я обычный”, “другие люди такие же как я” – это шаг к отделению себя от других, к пониманию, что мир состоит из множества Я, из других живых людей. Но в мире инфантила Я только одно, его, оно глобально, грандиозно, оно в центре и остальные не являются такими же Я. Умозрительно он соглашается, что другие люди такие же, но это его хитрость. На самом деле он не ощущает этого, он считает единственным Я – себя, особенным, главным, могучим, центральным для всех. Он не хочет и не может согласиться на мысль о своей обычности, о том, что для других он никто. 70% читателей блога до сих пор бомбит от этой мысли, а еще 29% приспособились хитрить и под обычностью видеть необычность. Смириться с тем, что ты – соринка и песчинка в этом мире – настоящая трансформация эгоцентрического сознания в сознание зрелое. Психика впадает в шок и сигнализирует о конце мира, предупреждает о катастрофе.

Эту катастрофу надо пережить, трансформацию геройски пройти, тогда получится разделить границы с другими и по-настоящему увидеть и принять равенство их воли. После этого не будет импульсов хватать щипцы едва чего-то не дали, цепляться к кому-то, тянуть из кого-то то, чего он не хочет давать, не будет мучений, страданий от того, что вас не любят, не будет нужды таскать за собой черный чемоданчик и собирать шкатулочку для кормления короны. Не будет ничего из этого арсенала.

А пока границы не сформированы и мысль о своей обычности и ограниченности своей воли сугубо своей территорией (ни миллиметра больше) огорчает или бесит, для выхода из дисбаланса используется шкатулка и анти-шкатулка. Это “выход”, а не выход, иллюзия выхода. Из шкатулки кормится корона и чужой плюс в дисбалансе начинает казаться минусом. Вы отлично знаете, как это делается. Корона помогает увидеть любовь к себе в чем угодно, и свою силу, и свою добродетель, и свою красоту.

А анти-шкатулка помогает создать иллюзию своего плюса из минуса. Девушки-плюсы с лицами кирпичом, анегины с кислыми щами, улитки в винограднике, Неуловимые Джо, бегущие роняя тапки, паровозы, сошедшие с рельсов – вот это вот главные пользователи анти-шкатулок.

Анти-шкатулка набивается хламом не хуже шкатулки, только служит этот хлам для развенчания кумиров. Шкатулка отлично сочетается с анти-шкатулкой. Своя корона кормится, чужая фигура пытается развенчиваться, но так как границы остаются все такими же безграничными, из слияния человек не выходит, грандиозность не только не снижается, но и растет, развенчание фигуры превращается в треш.

Во-первых, в демонизацию. Накручивая себя, какой подлец и злодей ваш кумир, вы способны довести себя до состояния острой паники. Фигура все так же велика и даже еще больше, границы с ней все так же слиты, но теперь она кажется опасной и зловещей. Посмотрите на лица борчих-мужененавистниц. Они плохо спят, их нервы на пределе, их лица скованы гримасой. Они уверены в том, что живут в страшном мире, где все тонет в насилии, кругом кровь, в каждой семье изнасилования, а представители другого пола – демоны. Вот итог демонизации больших фигур. Паника и ступор, постоянный стресс, который не только превращает в мумий, но и разрушает здоровье. Спонтанность блокируется тревогой. Стать спонтанным, живым – это значит избавиться от тревоги, расслабиться, вдохнуть полной грудью, открыться миру.

Для этого нельзя никого демонизировать и особенно большие фигуры, с которыми вы в слиянии. Это самое опасное. С фигурой нужно разделить границы, признав ее волю равной своей воле и недоступной для своего влияния. И больше ничего.

Во-вторых, обесценивание с помощью анти-шкатулки культивирует зеленый виноград. ЗВ. В зеленом винограде вы оказываетесь оторваны от мира. Вы зарастаете плющом, бурьяном, как стеклянный гроб Спящей Красавицы. Ни одни принц не найдет и не спасет, тем более принцесса.

Суть зеленого винограда во вранье, что вы могли бы взять все, если бы захотели. Вырастив эту установку, вы лишаетесь мотивации на корню. Вы больше не можете сделать ни одного шага. Вам кажется, что вы сами отказались от отношений, потому что вам разонравился человек. Он вас недостоин, он рылом не вышел, он хотел бы, но не хотите вы. После этого вы живете в полной фрустрации.

Сравните с работой. Если вы не решились осознать, что на место директора вас не взяли, если вы убедили себя, что вас звали, но вы отказались, и не потому что кишка тонка, а наоборот, потому что вам нужно что-то более крутое, то ваша карьера заблокирована. Вы не сможете понизить планку, но и дотянуться не сможете тоже. Если вы назвали зеленым спелый крупный виноград, то теперь вам нужен более крупный и еще более спелый. Где вы найдете такой? И как допрыгнете, если даже до меньшего не смогли? Вам придется убедить себя, что вы вообще не любите виноград, а потом, что вы вообще не любите еду. Не нравится вам есть. Суждено умирать.

Именно это и происходит с людьми, в том ресурсе, где у них ЗВ. А если везде ЗВ, то они сидят в яме.

Под ЗВ всегда корона, а под короной – яма.

Нельзя обесценивать недоступное, если хотите динамики в жизни, если хотите сохранить и вырастить мотивацию к движению. Нужно очень точно и честно видеть, что и почему для вас недоступно. Не посягать на недоступное, считать это чужим, со временем это может стать вашим, когда станет доступно, а пока чужое.

Давайте рассмотрим анти-шкатулку внимательно. Приведите примеры из своей анти-шкатулки, из писем, из книг, из фотосериала.

Обратили внимание, что собирать анти-шкатулку помогает Ищейка? Этот баг скармливает быстрей других, а без Ищейки шкатулку не соберешь, нужны сплетни, слухи, следопыты, экспертиза и допрос.

Понимаете, как демонизируется фигура с помощью АШ (анти-шкатулки)? А как выращивается ЗВ с помощью АШ?