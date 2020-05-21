Инсульт на фоне COVID-19 развивается реже, чем считалось – исследование

21.05.2020, 18:05, Разное

Работа, опубликованная в журнале Stroke, свидетельствует о том, что инсульты на фоне COVID-19 развиваются не так часто, как утверждалось в предыдущих отчетах.

Согласно новым данным, инсульт развивается у менее чем 1% госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19. Это существенно ниже показателей, которые демонстрировали небольшие исследования, проведенные в Китае и Италии (2-5%).

Новое исследование подтвердило, что на фоне коронавирусной инфекции инсульт прогрессирует у более молодых пациентов, его течение хуже, а риск смерти выше в семь раз, чем у неинфицированных пациентов.

В работе ученые проанализировали данные 3556 пациентов с COVID-19 из сети больниц Лангон в США, которые проходили лечение между 15 марта и 19 апреля 2020 года. За этот период инсульт развился у 32 пациентов. Они сравнили характеристики болезни с данными о течении инсультов у людей, которые не инфицированы коронавирусом.

За время исследования умерли 63% пациентов с инсультом и COVID-19. Средняя смертность при ишемическом инсульте в США – 9%. Также исследование показало, что не менее 56% инсультов при COVID-19 развивается из-за повышения свертываемости крови под воздействием инфекции.

«Наше исследование показывает, что инсульт – редкое, но очень важное осложнение коронавируса, учитывая, что эти инсульты протекают более тяжело, чем инсульты у людей с негативным тестом на вирус», – сказал Шади Яги (Shadi Yaghi), доцент Нью-Йоркского университета, соавтор исследования.