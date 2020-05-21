Трамп посещает в четверг завод Ford в Мичигане

21.05.2020, 18:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг отправляется в «колеблющийся» штат Мичиган, чтобы посетить завод Ford на фоне конфликта с губернатором штата и разногласий по поводу скорости снятия карантинных ограничений в стране.

Республиканец Трамп, выдвигающийся на переизбрание в этом году, призывает штаты ослабить ограничения, чтобы экономика начала восстанавливаться.

Губернатор Мичигана демократ Гретхен Уитмер, которая может баллотироваться в вице-президенты в паре с Джо Байденом, подвергается критике в связи с отказом отменить указ, предписывающий жителям оставаться дома.

В среду Трамп пригрозил лишить Мичиган федерального финансирования из-за плана разослать всем избирателям в штате бюллетени для заочного голосования. Впоследствии президент, по видимости, отступился от этой угрозы.

В четверг Трамп посетит завод Ford в городе Ипсиланти. Завод переоборудован под производство аппаратов искусственного дыхания и средств индивидуальной защиты. Президент также встретится с лидерами афроамериканской общины, чтобы обсудить последствия пандемии для уязвимых групп населения. Ранее при посещении подобных заводов президент отказывался надевать маску, вопреки правилам.

В 2016 году Трамп одержал победу в Мичигане, став первым республиканцем с 1988 года, которому удалось завоевать поддержку этого штата. Победа в Мичигане на ноябрьских выборах является важным элементом его стратегии.

С начала пандемии Трамп редко покидал Вашингтон и посещал преимущественно политически важные штаты, такие как Аризона и Пенсильвания. Эти поездки скорее напоминали агитационные мероприятия, чем официальные визиты. Привычные Трампу многолюдные политические митинги в связи с коронавирусом приостановлены.

В отношениях между президентом и руководством Ford наблюдается напряженность с тех пор, как в июле 2019 года автоконцерн поддержал договоренность с Калифорнией о более жестких стандартах экономии топлива, чем предлагала администрация.