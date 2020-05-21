Стрельба в торговом центре в Аризоне

21.05.2020, 18:00, Новости дня

Полиция штата Аризона сообщила, что три человека получили ранения (один из них – тяжелое) в результате стрельбы близ популярного торгового центра в Глендейле – северо-западном пригороде города Феникс.

Пресс-секретарь полиции Глендейла Тиффани Нгалула сообщила журналистам, что полиция прибыла в комплекс Вестгейт после того, как в среду вечером были произведены последние выстрелы, и вскоре нашла подозреваемого. Он был взят под стражу.

По словам полиции, наиболее серьезно пострадавший был доставлен в больницу. Ранения двух других полицейских не представляют опасности для жизни.

Сенатор штата Аризона Мартин Кесада заявил, что стал свидетелем стрельбы. Кесада сообщил в «Твиттере», что своими глазами видел подозреваемого, стрелявшего из штурмового оружия, а также двух жертв. Полиция не подтвердила, какое именно оружие было у подозреваемого.

Мотивы стрельбы не были известны.

Офис губернатора Дага Дьюси заявил, что поддерживает связь с официальными лицами Глендейла и следит за развитием событий.

Торговый центр Westgate является частью комплекса, который включает в себя арены футбольной команды Arizona Cardinals и хоккейной команды Arizona Coyotes.