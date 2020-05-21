 

Стрельба в торговом центре в Аризоне

21.05.2020, 18:00, Новости дня

Полиция штата Аризона сообщила, что три человека получили ранения (один из них – тяжелое) в результате стрельбы близ популярного торгового центра в Глендейле – северо-западном пригороде города Феникс.

Пресс-секретарь полиции Глендейла Тиффани Нгалула сообщила журналистам, что полиция прибыла в комплекс Вестгейт после того, как в среду вечером были произведены последние выстрелы, и вскоре нашла подозреваемого. Он был взят под стражу.

По словам полиции, наиболее серьезно пострадавший был доставлен в больницу. Ранения двух других полицейских не представляют опасности для жизни.

Сенатор штата Аризона Мартин Кесада заявил, что стал свидетелем стрельбы. Кесада сообщил в «Твиттере», что своими глазами видел подозреваемого, стрелявшего из штурмового оружия, а также двух жертв. Полиция не подтвердила, какое именно оружие было у подозреваемого.

Мотивы стрельбы не были известны.

Офис губернатора Дага Дьюси заявил, что поддерживает связь с официальными лицами Глендейла и следит за развитием событий.

Торговый центр Westgate является частью комплекса, который включает в себя арены футбольной команды Arizona Cardinals и хоккейной команды Arizona Coyotes.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Новый смартфон OPPO Find X2 Lite получит пять камер

05.04 / РЖД отменили поезда в Калининград

07.05 / Концерн Uniper инвестировал в «Северный поток – 2» 700 млн евро

29.04 / Федрезерв США оставил базовую ставку на нулевом уровне

21.04 / Минпросвещения объяснило, как пройдет ЕГЭ в 2020 году

10.04 / Путин предостерег руководство отраслей от объяснения нерешенных проблем коронавирусом

15.04 / Лавров пообещал не оставлять без внимания просьбы к РФ о помощи

19.05 / TikTok направила на помощь российским медикам 20 млн рублей

29.03 / Не отпуск, а карантин: у коронавируса нет выходных

06.04 / Пикап-кабриолет Dodge Dakota продадут с аукциона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска