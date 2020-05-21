 

Форвард “ПСЖ” Кавани близок к возвращению в чемпионат Италии

21.05.2020, 17:55, Новости дня

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 33-летнего уругвайца заинтересован миланский "Интер".

Руководство "нерадзурри" уже ведет переговоры с форвардом, у которого контракт с "ПСЖ" завершается в июне текущего года. Как сообщает Corriere Dello Sport, "черно-синие" планируют подписать с футболистом однолетние или двухлетнее соглашение с зарплатой в пять миллионов евро.

Кавани ранее уже играл в чемпионате Италии, когда выступал за "Палермо" и "Наполи", из которого летом 2013 года перешей в стан парижан за 64,5 миллиона евро. На счету Эдинсона 213 матчей, 112 голов и 16 результативных передач в Серии А.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Путин направил 5 млрд рублей на закупки скорых для регионов

20.05 / Роспотребнадзор не счел нарушением прав граждан требование носить маски в магазине

06.04 / Госдеп решил вывезти граждан США из России

08.05 / Минстрой утвердил реестр лучших практик благоустройства

15.05 / Скворцова объяснила необходимость популяционного исследования

20.05 / Грузовая переправа Благовещенск-Хэйхэ возобновила работу

14.04 / Открывшего стрельбу на рынке предпринимателя задержали в Петербурге

04.04 / Динамика коронавируса на 3 апреля

03.04 / Главой таможни Уманский предлагал назначить “кассира” Клименко, а руководителем налоговой – куму Южаниной  –  журналист

07.04 / Лукашенко потребовал уйти от «вечной неопределенности» c нефтью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска