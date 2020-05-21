Форвард “ПСЖ” Кавани близок к возвращению в чемпионат Италии

21.05.2020, 17:55, Новости дня

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 33-летнего уругвайца заинтересован миланский "Интер".

Руководство "нерадзурри" уже ведет переговоры с форвардом, у которого контракт с "ПСЖ" завершается в июне текущего года. Как сообщает Corriere Dello Sport, "черно-синие" планируют подписать с футболистом однолетние или двухлетнее соглашение с зарплатой в пять миллионов евро.

Кавани ранее уже играл в чемпионате Италии, когда выступал за "Палермо" и "Наполи", из которого летом 2013 года перешей в стан парижан за 64,5 миллиона евро. На счету Эдинсона 213 матчей, 112 голов и 16 результативных передач в Серии А.