Школьник из Подмосковья разбился на угнанной у родителей машине

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21.05.2020, 17:55, Новости дня

Юный житель Талдома перехитрил отца, но переоценил свои водительские возможности и в результате погиб в ночном ДТП, разбившись на машине родителей. Подмосковная прокуратура проводит проверку аварии.

Трагедия произошла около часа ночи 20 мая близ деревни Есаулово. За полчаса до этого 16-летний подросток без спроса забрал у отца ключи от Audi и отправился погонять. Не совладав с управлением, он на высокой скорости вылетел с дороги, машина несколько раз перевернулась и приземлилась в кювете.

Проезжавшие мимо водители попытались вытащить мальчика, но тот не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть подростка.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со смертельным ДТП.



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