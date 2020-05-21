Школьник из Подмосковья разбился на угнанной у родителей машине

21.05.2020, 17:55, Новости дня

Юный житель Талдома перехитрил отца, но переоценил свои водительские возможности и в результате погиб в ночном ДТП, разбившись на машине родителей. Подмосковная прокуратура проводит проверку аварии.

Трагедия произошла около часа ночи 20 мая близ деревни Есаулово. За полчаса до этого 16-летний подросток без спроса забрал у отца ключи от Audi и отправился погонять. Не совладав с управлением, он на высокой скорости вылетел с дороги, машина несколько раз перевернулась и приземлилась в кювете.

Проезжавшие мимо водители попытались вытащить мальчика, но тот не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть подростка.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со смертельным ДТП.