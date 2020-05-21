В Томской области обнаружили средневековую статуэтку бобра

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21.05.2020, 17:55, Новости дня

Житель Томской области обнаружил бронзовую статуэтку бобра эпохи раненого средневековья. Редкий артефакт датирован 6 – 9 веками. В настоящий момент находку передали в филиал областного краеведческого музея в Колпашеве, передает ГТРК "Томск".

В пресс-службе администрации региона уточнили, что сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия и специалист Минкультуры РФ — археолог Дмитрий Рыбаков провели совместный осмотр места обнаружения предмета. В этому году здесь планируют провести полевые работы.

"Археологи должны определить границы объекта культурного наследия. Эта процедура необходима для внесения памятника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и присвоения ему статуса объекта федерального значения. Согласно архивным сведениям, в районе обнаружения уникальной фигурки раньше был расположен могильник", – рассказала председатель комитета Елена Перетягина.

Напомним, что опасности грабительских раскопок, комитет принял соотвествующие меры, способствующие сохранению ценной территории. По статье 243.2 УК РФ "Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, проводимые без разрешения" нарушители могут получить до двух лет тюрьмы.

Текст:

ГТРК "Томск"



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