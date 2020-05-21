 

Завершились контрольные испытания подлодки «Князь Владимир»

21.05.2020, 17:53, Новости дня

Атомная подлодка «Князь Владимир» закончила контрольные испытания в Белом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Крейсер действовал в Белом море с 12 мая. Его контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

На данный момент субмарина прибыла в Северодвинск.

Напомним, крейсер отправился на испытания в мае. СМИ сообщали, что в скором времени АПЛ будет передана в состав флота.

«Князь Владимир» – первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А. По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.



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