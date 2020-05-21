Замначальника и трое сотрудников московской ИФНС задержаны за хищение

21.05.2020, 17:53, Новости дня

Заместитель начальника столичной инспекции ФНС №20 и три его подчиненных задержаны за хищение более 1 млн рублей, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, с 2019 года организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС № 20 Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц проводили камеральные проверки по поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета. Тем самым они осуществили хищение более 1 млн рублей бюджетных денежных средств», – сказала она ТАСС.

Подозреваемых доставили в подразделение столичного ГСУ, их проверяют на причастность к совершению подобных преступлений. Отмечается, что преступная деятельность сотрудников инспекции ФНС пресечена совместно с сотрудниками ГУ МВД РФ по Москве и отдела собственной безопасности столичного управления ФНС.

В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе. Следователи изъяли документы и электронные носители.

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД по подозрению во взятках.