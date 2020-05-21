Мнение: Как государство мне помогло, рост зарплат упаковщиков и стратегический нефтяной резерв

21.05.2020, 17:50, Разное

1. В комментариях несколько раз спросили, получил ли я от государства денежное вспомоществование или отпущение налогов. Отвечаю — да, в понедельник на счёт упали денежки, примерно по 12 тысяч за каждого сотрудника. Мой бухгалтер говорит, что по налогам тоже будут какие-то льготы и отсрочки.

Подавал заявку я, разумеется, на общих основаниях, никаких мохнатых лап в Налоговой у меня нет.

2. Кем пойти работать во время кризиса, не имея особого опыта и образования? Упаковщиком или разнорабочим:

https://iz.ru/1011624/anna-ivushkina/daite-dve-zarplaty-upakovshchikov-i-povarov-vyrosli-na-90-100

За время пандемии зарплаты ряда специалистов значительно увеличились, причем рост составил до 100%. Например, упаковщикам в апреле работодатели были готовы предложить вдвое больший заработок, чем в феврале, поварам — на 90% выше, разнорабочим — на 60%. Об этом свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомились «Известия». Впрочем, после окончания пандемии зарплаты этих специалистов могут опуститься к «доковидному» уровню, предупреждают эксперты.

Насчёт упаковщиков и разнорабочих понятно, дело в росте онлайн-торговли и услуг доставки. Но почему так вырос спрос на услуги поваров?

3. В России задумались о том, чтобы перенять практику США и построить мощности для хранения собственного масштабного запаса нефти:

https://lenta.ru/news/2020/05/18/reserve/

Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.

По его словам, соответствующее предложение было высказано замминистра энергетики Павлу Сорокину. Поводом послужил распад сделки ОПЕК+, случившийся 6 марта. В результате него цены на нефть резко упали и не восстановились до сих пор.

Сорокин прислал в РГО ответное письмо, назвав предложение «интересным и актуальным», и поручил проработать его и «дать свои предложения желательно в короткие сроки».

На создание хранилищ для резерва понадобится около 10-12 лет, отметил Самсонов. При этом саму систему хранилищ в будущем можно использовать в коммерческих целях, сдавая в аренду в ситуациях нехватки мощностей.

Напомню, что для повышения или снижения цен на нефть американцам достаточно объявить в новостях, что «запасы нефти в США снизились» или «увеличились». Если у России появится такой же инструмент влияния, нам от этого будет только лучше.