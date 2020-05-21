МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта воздерживаться от эскалации

21.05.2020, 17:48, Новости дня

Москва отреагировала на решение Палестины выйти из всех соглашений с Израилем и США после того, как израильская сторона решила аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу Иордана (ЗБРИ).

«Российская сторона неоднократно предостерегала израильских партнеров от реализации односторонних планов, которые противоречат международно-правовой базе ближневосточного урегулирования, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу. Отмечали, что аннексия сделает невозможной территориальную непрерывность ЗБРИ, являющуюся неотъемлемым условием жизнеспособности будущего палестинского государства на основе границ 1967 года», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Москва также выразила озабоченность тем, что экспансионистские действия Израиля могут послужить толчком для нового витка насилия на палестинских территориях и дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке в целом.

Российская сторона продолжает придерживаться комплексного и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного принципа.

«Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров», – подчеркнули в ведомстве.

Россия продолжит контакты с представителями ООН, Евросоюза и США для подготовки в ближайшее время встречи в формате ближневосточного «квартета» международных посредников.

Напомним, глава Палестины Махмуд Аббас заявил о выходе из всех соглашений и договоренностей с США и Израилем и об освобождении от всех обязательств, включая сферу безопасности.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале реализации «сделки века», подготовленной вместе с США, по которой должны быть аннексированы «исконно израильские земли», а палестинцы изгнаны оттуда.